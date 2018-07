Morto dopo l’incidente in bici

Alpino e atleta di skyrunning Disponibile, sempre e comunque, nel gruppo alpini, in parrocchia, tra i volontari della protezione civile, un punto di riferimento per l’intera comunità, molto conosciuto a Nembro non solo per il suo impegno sociale, ma anche perché era un Bergamelli, soprannominati «Bianchì» per il biondo dei capelli.

Bonifacio Bergamelli, classe 1944, si è spento domenica 15 luglio all’ospedale Papa Giovanni, dove era stato trasportato già in gravi condizioni a seguito dell’incidente del 7 luglio scorso, la cui dinamica rimane ancora da chiarire. Un furgone lo aveva investito in via Marconi a Nembro mentre in sella alla sua bicicletta si stava recando al Parco Rotondo, dove il gruppo alpini di cui faceva parte ha la sede. La data dei funerali non è ancora stata fissata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA