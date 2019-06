Una mucca caduta in un dirupo in località Formica tra Monte di Nese e Salmeggia

Mucca cade in un dirupo

Salvata dai Vigili del fuoco L’animale è caduto in un dirupo in località Formica tra Monte di Nese e Salmeggia. Il recupero dei Vigili del fuoco di Bergamo.

Una mucca è caduta in un dirupo in località Formica tra il Monte di Nese e Salmeggia nel pomeriggio di giovedì 20 giugno, intorno alle 15,30. Sul posto sono intervenuti per il recupero dell’animale i Vigili del fuoco di Bergamo con un automezzo Aps e una campagnola mentre non è stato possibile raggiungere il luogo del salvataggio per l’elicottero di Vigili del fuoco. La mucca è stata tratta in salvo ed è viva.

