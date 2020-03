Nelle valli sveglia con la neve

Guarda le Orobie imbiancate - Foto Una coltre bianca ha ricoperto nella notte anche le nostre montagne. Guarda le foto.

Una perturbazione con aria fredda sta attraversando l’Italia e anche la nostra provincia. Giovedì 26 marzo chi abita nelle valli orobiche si è svegliato con la sorpresa di una sottile coltre di neve che si è depositata a a terra e sulle montagne nella notte arrivando anche nei paesi di Colere e Clusone.

Neve a Colere

(Foto by studii osvado)

Neve a Cluosne

(Foto by Giuliano Fronzi)

Neve a Cluosne 26/03

(Foto by Giuliano Fronzi)

PREVISIONI DEL TEMPO PER OGGI E DOMANI. La tendenza comunque è al miglioramento delle condizioni atmosferiche, già tra il pomeriggio e la sera il cielo sarà molto nuvoloso ovunque ma con scarsa o nulla possibilità di ulteriori precipitazioni. Temperature: Minime in stazionarie e comprese tra 0/+4 °C. Massime in lieve diminuzione e comprese tra +7/+10 °C; Zero termico in libera atmosfera a partire da 300/500 m in mattinata fino a 700/900 m nelle ore centrali e in ulteriore aumento dalla sera.

Le previsioni epr venerdì 27 marzo: giornata all’insegna di nuvolosità piuttosto compatta, ma con scarsa possibilità di precipitazioni, salvo locali deboli pioviggini e qualche fiocco di neve in montagna oltre 1300/1500 m. Temperature: Minime in lieve aumento e comprese tra +3/5 °C . Massime in sensibile aumento e comprese tra +13/16 °C. Zero termico in libera atmosfera tra 1500/1700 m nelle ore centrali.

Neve a Colere la mattina di 26 marzo 2020

(Foto by studii osvado)

© RIPRODUZIONE RISERVATA