(Foto by Colleoni)

La strada di ingresso a Nembro (Foto by Colleoni)

Nembro e Alzano venerdì mattina

La situazione, in attesa di una decisione Le foto da Alzano e Nembro e la situazione nella mattinata: cittadine deserte, ma nessun blocco per il momento. Si entra e si esce senza alcuna restrizione.

Le foto da Alzano e Nembro, scattate alle 9.30 di venerdì 6 marzo dai nostri fotografi.Ieri si sono viste numerose pattuglie dei carabineri agli svincoli e un movimento di mezzi che fanno presumere un avvio imminente di restrizioni per i Comuni ricompresi nell’area, che dovrebbero essere Alzano e Nembro. Giovedì si sono viste numerose pattuglie dei carabineri agli svincoli e un movimento di mezzi che fanno presumere un avvio imminente di restrizioni per i Comuni ricompresi nell’area, che dovrebbero essere appunto Alzano e Nembro.

«Siamo preoccupati - dicono i residenti in giro per le strade dei due paesi -, viviamo alla giornata, siamo in semi allerta rossa, e stiamo aspettando».

Alzano venerdì mattina

(Foto by Bedolis)

Nembro venerdì mattina

(Foto by Colleoni)

Questo anche in riferimento ai dati forniti giovedì dalla Regione: su 537 casi positivi nella Bergamasca, 71 si registrano a Nembro, 35 ad Alzano, 25 ad Albino, 17 a Villa di Serio, 12 a Seriate, 8 a Gazzaniga. Impennata anche a Bergamo con 54 casi accertati, a Zogno (29) e San Giovanni Bianco (10). L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nel fare il punto quotidiano in Regione sui casi positivi, ha confermato: «Da notizie informali dell’Istituto superiore di sanità c’è un orientamento a chiedere misure importanti sul territorio che afferisce al nordest della provincia di Bergamo – ha rimarcato -. I tecnici stanno facendo le loro valutazioni, ma ad oggi il governo non ci ha sottoposto una misura formale. Aldilà di un provvedimento restrittivo, invitiamo i cittadini di quel territorio a restringere la vita sociale, a parte l’attività lavorativa, e ad essere molto attenti e prudenti».

