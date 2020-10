Nembro, in tram senza mascherina

Il conducente lo redarguisce, lui lo prende a calci Si è seduto sul tram senza mascherina e il non rispetto delle regole è stato notato subito dagli altri passeggeri. Ma la situazione è degenerata.

Nella giornata di lunedì 19 ottobre, poco dopo le 13, un 40enne, in evidente stato di ubriachezza, è salito sul tram a Nembro e si é seduto in fondo al mezzo senza indossare i dispositivi di sicurezza obbligatori.

Senza mascherina è stato subito notato dagli altri passeggeri e, in seguito alle lamentele, alla fermata di Redona il conducente si è avvicinato al 40enne per redarguirlo. Immediata e violenta la reazione dell’uomo che prima ha spintonato il conducente del tram e poi lo ha colpito con un calcio, fino all’intervento di un altro passeggero che ha aiutato il conducente a bloccare l’aggressore e a farlo scendere. L’autista



Il conducente, che non ha riportato ferite, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Alzano Lombardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA