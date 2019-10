Non rientra a casa, scatta l’allarme

A Valbondione si cerca un uomo Ricerca in corso a Valbondione: si tratta di un uomo che non è rientrato a casa nella serata di lunedì 30 settembre.

In azione i Vigili del fuoco insieme al Soccorso alpino che sta utilizzando anche un elicottero per perlustrare la zona. L’uomo sarebbe uscito nella serata di lunedì dalla sua abitazione e non è rientrato. Scattato l’allarme, sono partite le ricerche che sono tuttora in corso. Le ricerche si stanno focalizzando nella zona del Curò, dove sarebbe stata individuata la vettura dell’uomo.

