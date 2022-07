Non solo sci: la montagna attrattiva 365 giorni l’anno. La «lezione» degli stranieri. Su L’Eco di lunedì nuova puntata dell’inchiesta Terre Alte - Il video

L’inchiesta anche sui nostri canali social

L’inchiesta «Terre Alte» sulle Orobie è anche social: sulle pagine Facebook e Instagram de «L’Eco di Bergamo» ogni settimana lanciamo due contest: uno per inviarci le vostre foto più belle di quest’estate sulle nostre montagne e l’altra per chiedervi quali sono le vostre idee per migliorare la ricettività nelle valli. Nell’ultima settimana abbiamo proprio chiesto «Quali esperienze fuori dal comune vorresti vivere sulle Orobie?». In molti sognano una notte sotto le stelle in tenda ma anche con nuove soluzioni ricettive per vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Piace l’idea di concerti in alta quota e di mettersi nei panni dei pastori e conoscere più da vicino questa attività legata alla montagna. C’è chi poi vorrebbe più spazio per sport «estremi». Tra i suggerimenti inviati anche un’attenzione ai più piccoli: si chiedono più percorsi con giochi in legno in mezzo alla natura sullo stile di quelli del Trentino Alto Adige. Continua a seguirci e a partecipare cliccando su www.ecodibergamo.it e sulle pagine social de L’Eco di Bergamo.