Nuova puntata dell’inchiesta sulle Orobie: ecco chi va sulle nostre montagne - Le prime foto dei lettori

Continua la nostra inchiesta sulla montagna. Dopo l’intervista all’alpinista Simone Moro affrontiamo le presenze turistiche degli ultimi anni in strutture alberghiere ed extra alberghiere. E dopo l’anno nero del Covid i turisti sono tornati sulle Orobie. Con livelli sostanzialmente simili a quelli degli ultimi anni. Così vale per la ricettività, ma anche per gli affitti nelle seconde case che rappresentano una buona fetta del turismo orobico.

Nei boschi

(Foto di Aldo Vetere) Laghetti di Ponteranica Pizzo Redorta

(Foto di Francesco Mazza)

Dati alla mani (quelli della Provincia) lo scorso anno in Valle Seriana si sono avuti 95 mila arrivi, poco meno di quelli registrati negli anni pre Covid. Idem in Val Brembana, con 50 mila turisti che hanno soggiornato da noi, e in Valle Imagna, con 19 mila arrivi.

Il Monte Linzone Sentiero per il rifugio Gianpace, Valgoglio

Tutti numeri in netto miglioramento rispetto al 2020 e - stando a questi primi mesi - confermati anche per il 2022. Va poi considerato che, nei primi tre mesi del 2021, gli impianti di risalita sciistici sono rimasti chiusi e la stagione sciistica 2021-2022 è iniziata con pochissima neve. Condizioni, quindi, che non hanno certo favorito l’afflusso di turisti della neve.

Con l’inchiesta che potete leggere sull’edizione del giornale in edicola il 4 luglio, anche un «versione social» e online: continuiamo infatti a raccogliere i vostri luoghi del cuore e le foto che ci mandate. Qui potete vederne alcune e tutte le altre sono sul nostro profilo Instagram. Sempre sui Social seguite le indicazioni per partecipare alle nostre iniziative.

Il Lago Barbellino visto dal terrazzo del rifugio Curò Capre orobiche sul Monte Linzone

«Tanta gente, cresciuta la richiesta di servizi»

«Va poi tenuto presente - commenta il presidente di Promoserio Maurizio Forchini - che il nostro territorio vive soprattutto di un turismo di seconde case. E la gente, in questo periodo, è tantissima: lo si capisce anche dalla grande quantità di servizi che viene richiesta, per le famiglie e i bambini. Pensiamo all’esplosione del fenomeno e quindi della richiesta di e.bike, ma anche delle visite guidate. Con il Comune di Clusone, per esempio, si è deciso di fissare di routine ogni fine settimana una visita guidata. Perché sappiamo che le i posti saranno sempre riempiti».

San Simone

(Foto di Giacomo Biraghi) Pecore al pascolo

(Foto di Aldo Vetere) Lago del Becco, poco prima dei Laghi Gemelli

(Foto di Orobie4You)