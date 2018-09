Oneta, cerca di schivare un capriolo

Si ribalta con il fuoristrada: è salvo La disavventura nella serata di sabato 29 settembre: un 32 enne ha perso il controllo della vettura ed è uscito fuoristrada.

Ribaltamento a Oneta, nella serata di sabato 29 settembre: un automobilista del posto di 32 anni ha perso il controllo della sua Mitsubishi Pajero che, precipitando in una scarpata, si è ribaltata più volte fino a fermarsi una ventina di metri più sotto, in un prato. Illeso il conducente, uscito dall’auto da solo: ha riferito di aver sterzato per evitare un capriolo. Sul posto i vigili del fuoco di Clusone e i carabinieri di Vilminore.

