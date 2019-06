I soccorsi in azione nel tentativo di salvare un uomo di 78 anni precipitato a Onore (Foto by Fronzi)

Taglia delle piante e precipita nel vuoto

Onore, muore un uomo di 78 anni L’uomo stava tagliando delle piante in zona Brugai a Onore quando è precipitato nel vuoto.

Stava tagliando delle piante sorreggendosi con delle corde di sicurezza quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. Un uomo di 78 anni è morto nel primo pomeriggio di mercoledì 26 giugno in località Brugai a Onore. Sul posto sono sopraggiunti la Croce Blu di Gromo, l’Elisoccorso di Bergamo, il personale del Soccorso alpino di Clusone e il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco ma non c’è stato nulla da fare.

