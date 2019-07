Operaio folgorato a Casnigo

Grave un uomo di 44 anni Infortunio sul lavoro alla ditta Fiberfil di Casnigo: un operaio di 44 anni ha riportato gravi ustioni.

Un operaio di 44 anni è rimasto folgorato nel tardo pomeriggio di venerdì 5 luglio a Casnigo. L’infortunio è avvenuto intorno alle 18 alla Fiberfil spa di via Serio 67, un’azienda che produce fibra di poliestere per il settore automotive. Sul posto l’auto medica e l’ambulanza della Croce verde di Colzate, oltre ad Ats Bergamo e Carabinieri per gli accertamenti del caso. Dalle prime informazioni sul posto l’uomo avrebbe riportato ustioni di secondo grado ma sarebbe cosciente e non in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause dell’infortunio.

