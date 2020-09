Orezzo, ribaltamento con l’auto

Esce indenne un uomo di 55 anni Ribaltamento ad Orezzo, 55enne illeso. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per un incidente stradale lungo la SP 41 in comune di Gazzaniga, località Orezzo, nella prima mattinata di giovedì 3 settembre, intorno alle 7.30. Il conducente dell’auto avrebbe fatto tutto da solo uscendo dall’abitacolo con le proprie gambe e indenne. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e bonificato la zona compromessa. Sul posto l’auto medica, un’ambulanza della Croce Verde e i carabinieri.

