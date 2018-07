«Passeggiata con i lupi» rinviata

«Dopo Ferragosto sarà riorganizzata» Date le avverse condizioni meteo, è stata rinviata la «Passeggiata con i lupi» in programma a Selvino nella serata di sabato 21 luglio a data da destinarsi.

«L’evento molto probabilmente verrà recuperato dopo il Ferragosto, ma sarà comunicata la data ufficiale a breve» spiegano gli organizzatori.

Resta comunque confermato per sabato il Raduno del cane lupo cecoslovacco dalle ore 14.30 presso il Parco Vulcano con la presenza di 40 esemplari. Per tutta la giornata sotto i portici del comune di Selvino è in programma anche la mostra fotografica di Carolina de Homen Christo autrice del libro «Fascino del Libro».

