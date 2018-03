Presolana, scolaresche in gita

Rientro con brivido sui bus al Passo La neve ha reso difficoltoso il rientro dei bus dal Passo della Presolana verso Rovetta delle scolaresche dell’istituto comprensivo di Rovetta. Rientrati tutti a casa.

Erano impegnati nei giochi sulla neve sul Passo della Presolana e al rientro con i bus sono stati sorpresi dalla neve che ha reso impraticabili le strade. Rientro con brivido dunque per le classi dell’istituto comprensivo di Rovetta - circa 400 studenti - impegnate nei giochi sulla neve intorno alle 12.30 di oggi, 7 marzo. I bus che li trasportavano hanno dovuto rientrare a passo d’uomo: tutto si è risolto per il meglio e gli studenti sono arrivati a Rovetta per le 13.10. Allertata e pronta a intervenire la Protezione civile di Clusone. I Vigili del fuoco di Clusone invece hanno permesso di liberare la carreggiata dalla caduta di rami che invadevano dei tratti della ex 671.

© RIPRODUZIONE RISERVATA