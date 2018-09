«Ciao Luigi, per sempre uno di noi»

Il ricordo dei compagni a Gazzaniga Gli studenti dell’Isiss Valle Seriana alla stazione di Gazzaniga, sul luogo dell’incidente che ha stroncato la vita di Luigi Zanoletti, 14 anni.

Un fiore sul luogo della tragedia: i rappresentanti di classe dell’Isiss Valle Seriana stamattina prima delle lezioni hanno deposto mazzi di fiori alla stazione di Gazzaniga nel luogo dove ha perso la vita Luigi Zanoletti. Una vita spezzata a 14 anni per uno schianto tra due bus mentre stava rientrando a casa dopo la scuola. C’erano 150 ragazzi sul luogo della tragedia e tutta la classe di Luigi, la prima LC. Un preghiera silenziosa e personale e poi l’ingresso in classe.



«Sarai sempre uno di noi» si legge in uno dei tanti messaggi e lettere deposti dai ragazzi e poi: «Purtroppo il destino è un mare senza parole che con improvvisa furia ci sommerge e ci annulla». I suoi compagni di classe hanno deposto un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto: «All’angelo che guarderà i suoi compagni dal Paradiso». Alle 12 a scuola, in memoria di Luigi, verrà piantato in giardino un ulivo, segno di pace e vita, per far germogliare il ricordo del compagno scomparso.



