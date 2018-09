Una marcia degli studenti per Luigi

Attraverserà tutta la Valle Seriana Lunedì la marcia degli studenti per ricordare Luigi Zanoletti, il 14enne morto alla stazione di Gazzaniga. Stasera la veglia alla camera ardente ad Ardesio.

Una marcia «assolutamente pacifica» lunedì 1° ottobre alle 8 per far sentire la propria voce e chiedere verità, giustizia e sicurezza in nome di Luigi e dei suoi due compagni di scuola. Percorrerà la media Valle Seriana per giungere fino a Bergamo, davanti alla sede della Sab, riunendo studenti di mezza provincia. Una camminata e un albero, segno di vita e di crescita, quella che Luigi Zanoletti non potrà più avere fisicamente accanto alla sua famiglia e ai suoi compagni, ma che, anche grazie all’albero che verrà piantato nel giardino dell’Isiss Valle Seriana domani, giorno del suo funerale, mentre in cielo verranno lanciati dei palloncini, sboccerà sempre più florida nel cuore di tutti loro. Sono alcune delle iniziative messe in campo dai ragazzi dell’Istituto superiore di Gazzaniga che si sono riuniti, attraverso i loro capiclasse guidati dal rappresentante d’istituto Dimitri Gherjic, subito dopo il minuto di silenzio ieri mattina.

È prevista per stasera invece la veglia di preghiera sempre alle 20 alla camera ardente allestita nella casa di famiglia di Luigi in via Contrada Marinoni 58 ad Ardesio. Domani è stato proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali alle 15.

