Piario, i sindaci contro la chiusura

Raccolte 10.500 firme per il punto nascita Raccolte in pochi giorni oltre 10 mila firme per salvare il punto nascita di Piario. E i sindaci scrivono in Regione.

Hanno raccolto in pochi giorni 10.500 firme per dire «no» alla chiusura del punto nascita di Piario. Questo il frutto della petizione su change.org promossa dalle famiglie, mamme in primis, della Valle Seriana. E nella serata di martedì 19 giugno, durante il vertice dei sindaci delle tre Comunità montane (Valle Seriana, Val di Scalve e Laghi), è stata sottoscritta una lettera da inviare in Regione per chiedere di sospendere la delibera (in programma il 25 giugno) che di fatto sancisce la chiusura del servizio.

