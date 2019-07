Piena del Serio, 20 bagnanti intrappolati

Soccorsi a Vertova, Alzano e Grassobbio A Vertova, ma anche ad Alzano, a Pradalunga e anche Grassobbio. Venti persone sono state sorprese da un’improvvisa piena del Serio e sono rimaste intrappolate in acqua.

Vigili del fuoco al lavoro nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 luglio per alcuni bagnanti intrappolati nelle acque del Serio, che si sono alzate a causa delle piogge in Alta Val Seriana. In tutto sono state una ventina le persone tratte in salvo.

A Vertova in particolare sono stati soccorsi dei giovani bagnanti, cinque in tutto, rimasti bloccati su un isolotto in mezzo al fiume. Soccorsa una persona anche a Grassobbio.

Ad Alzano, nella zona delle piscine, due gruppi di persone sono rimaste bloccate nell’acqua che si è alzata così come a Pradalunga, dove a restare intrappolati sono stati tre ragazzi. Poco prima delle 17 improvvisamente il Serio si è infatti gonfiato, con l’onda di piena che ha raggiunto la zona dall’Alta Valle: tre ragazzi del posto, minorenni, erano appoggiati su una sorta di sbarramento di cemento quando l’acqua si è alzata e sono stati recuperati con un’autoscala.



Anche una donna di 54 anni è rimasta bloccata, tra Pradalunga ed Alzano: la signora si è posizionata su alcuni sassi in mezzo al fiume ed è stata recuperata con un elicottero. Nessuna delle persone soccorse è rimasta ferita: per loro tanto spavento per l’improvvisa piena del fiume.

A Pradalunga

Soccorsi a Vertova

