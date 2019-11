Un mezzo dei vigili del fuovo in una foto d’archivio

Porta temporizzata, chiusa in stazione

Vigili del fuoco «liberano» una signora La porta è temporizzata e una donna non ha fatto a tempo ad uscire dalla sala d’aspetto della stazione ferroviaria: è rimasta chiusa dentro. Per poco, fortunatamente: scattato l’allarme, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.

Una donna di origini straniere è rimasta chiusa dentro la sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Albano Sant’Alessando poco prima delle 19 di martedì 12 novembre. Per fortuna niente panico, ma l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato la donna.

Scattato l’allarme, è intervenuta una squadra dei pompieri del distaccamento di Gazzaniga che in dieci minuti ha sbloccato la porta e le ha permesso di uscire, evitando il rischio che la signora restasse chiusa in stazione per un lasso maggiore di tempo.

