Precipita sul sentiero che porta al Curò

Grave un escursionista: soccorsi in azione Soccorsi in azione a Valbondione nella mattinata di lunedì 19 agosto. L’allarme è scattato poco prima delle 10.

Un uomo sarebbe precipitato mentre stava facendo un’escursione lungo il sentiero che porta al rifugio Curò. Per soccorrere l’escursionista sono ancora in azione l’elisoccorso del 118 di Brescia e la squadra dei tecnici del soccorso alpino di Clusone. L’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Seguono aggiornamenti.

