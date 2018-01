Preleva 3.000 euro in banca

Scippato appena esce in strada È successo a Villa di Serio, vittima un quarantenne: due le persone in azione, entrambe incappucciate.

Aveva appena prelevato 3.000 euro in contanti allo sportello di Villa di Serio della banca Intesa Sanpaolo di via Santuario ed era uscito dall’istituto di credito, quando è stato avvicinato da due sconosciuti, che gli hanno strappato il borsello con dentro il denaro. È accaduto nella tarda mattinata di ieri: vittima un quarantenne, che non è rimasto ferito.

Al vaglio dei militari dell’Arma ci sono le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza dell’Intesa, che hanno ripreso il colpo, avvenuto proprio all’esterno della banca. I due hanno agito a volto scoperto, anche se indossavano un cappuccio che ha coperto buona parte delle loro teste.

