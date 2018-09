Prima contro un palo, poi il ribaltamento

Cene, grave una donna di 35 anni Ferita in maniera grave una donna di 35 anni a Cene, poco dopo le 3 del mattino. È successo in via Caduti.

Grave incidente poco dopo le 3 del mattino, mercoledì 26 settembre, a Cene. In via Caduti una donna di 35 anni si è ribaltata con la sua auto dopo essere finita contro un palo. L’automobilista dovrebbe aver fatto tutto da sola e immediati sono stati i soccorsi con un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre la donna dalle lamiere della vettura.

La 35enne è stata poi trasferita d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo: le sue condizioni sono critiche. Sul posto anche le forze dell’ordine.

