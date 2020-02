Prima vittima a Bergamo del Covid-19 Per parenti e vicini quarantena domestica

Prima vittima a Bergamo del Covid-19

Un pensionato di 83 anni che, finché le forze gliel’hanno consentito, si spostava dalla sua casa di via Castagna 9 a Villa di Serio al massimo per andare a bere un caffè al bar del centro e fare ritorno. Ernesto Ravelli, da tutti conosciuto come Tino, è la prima vittima bergamasca del coronavirus e la quinta delle 7 a livello nazionale.

Già malato da tempo e dunque con un quadro clinico già compromesso, l’anziano è morto nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov’era stato trasferito in ambulanza – con un’apposita barella di «biocontenimento» – nella giornata di sabato dall’ospedale di Alzano Lombardo dove l’anziano si era inizialmente presentato al Pronto soccorso e dove era stato sottoposto al tampone del «Covid-19», poi risultato positivo. Nei confronti dei familiari stretti e dei vicini di casa – alcuni di recente erano intervenuti in suo soccorso dopo che era caduto a terra nel cortile – è scattata una misura di quarantena domestica. Di fatto il cortile del centro di Villa di Serio dove il pensionato abitava con uno dei tre figli è stato isolato.

Tramite i medici di famiglia, Ats ha anche contattato i parenti più lontani dell’anziano, nativo di Alzano Sopra ma che ha sempre vissuto a Villa di Serio, per capire se avessero avuto contatti recenti con l’ottantatreenne. Sposato, la moglie vive da anni in una casa di riposo della provincia: tre figli, uno – Daniele – vive con lui, mentre gli altri due, Delia e Paolo, abitano fuori paese. Anche loro sono stati interessati dalle misure di isolamento precauzionali. Viste anche le circostanze, la data dei funerali non è ancora stata fissata.

