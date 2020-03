Primavera con i fiocchi di neve

La sorpresa in Valle Seriana - Foto Nevica a Clusone, ma anche a basse quote. Fiocchi sulle Orobie. Le foto dei lettori.

La neve è arrivata anche in Bergamasca, in particolare in Valle Seriana. I fiocchi bianchi hanno iniziato a cadere dalla tarda mattinata di mercoledì 25 marzo a Clusone e in alta valle.

L’Italia centromeridionale ha vissuto ieri, martedì 24 marzo, una situazione tipicamente invernale con nevicate sul versante Adriatico che hanno ricoperto il suolo fino a quote di pianura. Neve sulla costa, ma anche in alcune città del Salento esposte alla furia dei venti orientali. Oggi il maltempo è risalito verso Nord, interessando i rilievi dell’Emilia Romagna e le Alpi con moderate precipitazioni, nevose fino a quote basse.

Il tempo variabile della mattinata, con l’aumento di nuvolosità, ha lasciato poi spazio alla neve sulle Prealpi, nelle valli e fino a quote basse. Secondo le previsioni del nostro Luca Tiraboschi la pianura dovrebbe rimanere esclusa dalle precipitazioni, soprattutto la fascia territorialmente più meridionale. Farà freddo, specie sulle Orobie, che vedrà valori negativi per l’intera giornata e nella prossima notte.

