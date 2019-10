Provinciale della Valseriana

Tornano i vecchi limiti di velocità L’annuncio del presidente della Provincia Gafforelli in Comunità montana.

Stop a code e al terrore delle multe: saranno ripristinati sulla strada provinciale della Valseriana, in particolare nel tratto Clusone – Rovetta , i limiti di velocità precedenti. Cioè i limiti che erano stati abbassati, suscitando proteste tra gli amministratori, gli automobilisti e in particolare tra i pendolari.

Lo ha comunicato nella serata di giovedì, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli che, insieme all’assessore Stefano Savoldelli e all’ingegner Massimiliano Rizzi, ha incontrato l’assemblea della Comunità montana a Clusone. I limiti di velocità saranno di 50 chilometri all’ora nei centri abitati, 70 in galleria, 60 alle rotonde e in alcuni tratti ritenuti pericolosi e di 90 negli altri tratti stradali. I nuovi limiti di velocità entreranno in vigore non appena sarà sostituita l’attuale segnaletica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA