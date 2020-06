Pizzo Recastello, 2 giovani bloccati in cresta

Interviene l’elicottero per metterli in salvo L’intervento nella mattinata di domenica 28 giugno. I ragazzi sono stati portati in salvo dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e quelli di Malpensa con l’elicottero «Drago 82» sono intervenuti nella mattinata di domenica 28 giugno sul Pizzo Recastello sopra Valbondione in alta val Seriana per soccorrere due ragazzi in difficoltà.

Durante l’escursione, i giovani sono giunti fino in cresta oltre di 2500 metri di quota, ma non sono più riusciti a scendere. I due hanno quindi allertati chiamato i soccorsi.

In pochi minuti è arrivato l’elicottero dei Vigili del Fuoco che ha recuperato i due e li ha portati al rifugio Curò. Le loro condizioni di salute sono buone tanto che non è stato necessario far intervenire il soccorso sanitario.

