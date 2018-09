Rogo nella notte a Cazzano

Brucia l’insegna di un’azienda Un incendio è divampato nella notte a Cazzano Sant’Andrea. A bruciare l’insegna di una ditta edile. Intervenuti i vigili del fuoco.

Incendio nella notte tra domenica e lunedì 3 settembre a Cazzano, poco dopo le 23. Ad andare a fuoco l’insegna di una ditta edile montata in paese, in via Conte Greppi, davanti all’oratorio. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, non è escluso che il rogo possa essere doloso. A bruciare un cartellone di una ditta edile. L’incendio è divampato davanti all’oratorio di Cazzano.

