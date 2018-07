Rubano 20 salamelle in Val Vertova

Su Fb è caccia ai ladri - il video Il post in Fb sta diventando virale e risale a domenica quando una coppia, uomo e donna, hanno rubato venti salamelle.

«Domenica 22 luglio una giovane coppia ci ha rubato 20 salamelle , eccoli qui mentre fuggono». La segnalazione arriva dal parco Roset in Val Vertova, un post in Fb che è già diventato virale con il video dei ladri tratto dalle telecamere in zona. Si tratta di una coppia giovane, uomo e donna, quest’ultima con in mano il succulento bottino. Probabilmente sono escursionisti, turisti in gita in zona, dagli zaini e dall’abbigliamento che indossano.

Le salamelle sono state sottratte al bar che si trova all’ingresso della Val Vertova, tranquilla area naturale che ogni giorno ospita numerosi visitatori, e non solo bergamaschi.

E ora è caccia ai ladri di salamelle...con tanto di due cani scodinzolanti a seguito. Sarà stato il pranzo per loro?

