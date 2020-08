Schianto a Clusone: grave un 27enne

In azione l’Elisoccorso - Le foto Il giovane stava viaggiando in direzione Bergamo: finito fuori strada intorno alle 7.30 alle Fiorine.

Incidente alle Fiorine di Clusone nella prima mattina di domenica 2 agosto. Alle 7.30 circa, lungo la strada provinciale della Val Seriana, un 27enne, che si muoveva in direzione Bergamo, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada.

Il giovane, incastrato in auto, è stato rimosso dai Vigili del fuoco di Gazzaniga e Bergamo. Sono intanto sopraggiunti l’Elisoccorso da Bergamo, ambulanza e auto medica. Per i rilievi sono sul posto i carabinieri di Ardesio: dalle prime informazioni sembrerebbe essersi trattato di un malore o un colpo di sonno. Il 27enne ha riportato traumi soprattutto da schiacciamento: è stato trasportato in ospedale con l’Elisoccorso in codice rosso.

