(Foto by Colleoni)

La Kawasaki a terra a Villa di Serio (Foto by Colleoni)

Schianto con un’auto a Villa di Serio

Grave una motociclista di 40 anni - Foto È stata trasportata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia con l’elisoccorso una donna di circa 40 anni dopo una caduta dalla moto a Villa di Serio.

È stata trasportata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia con l’elisoccorso una donna di circa 40 anni dopo una caduta dalla moto a Villa di Serio. Lo schianto è avvenuto poco prima di mezzogiorno di martedì 1 settembre all’incrocio tra via monsignor Marchesi e via Lungo Serio. La donna, a bordo della sua Kawasaki 750, ha urtato una Fiat Freemont bianca che transitava nella direzione opposta.

Il Freemont Fiat

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente ma, dalle prime informazioni sul posto, pare che la moto, che viaggiava verso Albino, fosse parzialmente nascosta da un camion quando la vettura, che arrivava dalla direzione opposta ha svoltato a sinistra urtando la moto e la donna a bordo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia locale di Villa di Serio ma non si esclude che la moto fosse in manovra di sorpasso. Le condizioni della 40enne sono apparse subito gravi: sul posto sono accorse due ambulanze, un’auto medica e si è alzato in volo l’Elisoccorso di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA