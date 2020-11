Schianto, ferito un ciclista

Elisoccorso a Cerete Alto Nella mattinata di domenica 29 novembre un ciclista è rimasto ferito a Cerete Alto.

Elisoccorso, ambulanza del Corpo volontari Presolana e carabinieri della compagnia di Clusone sono intervenuti nella tarda mattinata di domenica 29 novembre a Cerete Alto, tra via Locatelli e via Mazzini, dove un ciclista è rimasto ferito nello scontro con un’auto. Ancora da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente stradale. Il ferito, un giovane del posto, dopo le prime cure è stato caricato sull’elicottero e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

L’ambulanza

(Foto by Fronzi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA