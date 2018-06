L’incidente in via Europa a Leffe

Schianto in moto in Valle Seriana

Coppia di Leffe in gravi condizioni Sarebbero in gravi condizioni due cinquantenni di Leffe che, a bordo di una moto di grossa cilindrata, hanno urtato un’auto in via Europa.

Una coppia di Leffe sarebbe rimasta gravemente ferita in un incidente in moto in via Europa. L’impatto con un’auto è avvenuto intorno alle 18.30 di venerdì primo giugno. Alla guida della moto di grossa cilindrata una coppia di cinquantenni del paese della Valle Seriana. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: da una prima ricostruzione la moto avrebbe superato un furgone fermo in attesa di entrare in un cancello. Nel sorpasso la moto avrebbe urtato il fanalino di coda di una vettura che usciva dal parcheggio nella carreggiata opposta. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde di Colzate e l’automedica.

