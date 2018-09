Sciame di calabroni a scuola

Intervento dei Vigili del fuoco Intervento di bonifica da parte dei Vigili del fuoco nella mattinata di venerdì 14 settembre all’istituto Fantoni di Clusone per un grosso nido di calabroni all’esterno della facciata.

Intervento di bonifica da parte dei Vigili del fuoco nella mattinata di venerdì 14 settembre all’istituto Fantoni di Clusone per un grosso nido di calabroni all’esterno della facciata. Sul posto hanno operato con l’autoscala i pompieri del distaccamento di Clusone per isolare il nido e mettere in sicurezza l’edificio pubblico (simili interventi non sono previsti sugli edifici privati ndr).

© RIPRODUZIONE RISERVATA