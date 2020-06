Scivola nei boschi di Oneta

Soccorsi in azione, c’è l’elicottero Soccorsi in allerta nel tardo pomeriggio di domenica 14 giugno, poco dopo le 18 per un uomo di 65 anni residente in provincia di Bergamo.

Faceva parte di un gruppo di persone ed erano in escursione ma a un certo punto l’uomo è scivolato dal sentiero in una zona boschiva impervia, in località Ortello di Oneta. Sul posto l’elisoccorso, le squadre della VI Delegazione Orobica Cnsas a supporto dell’operazione e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato raggiunto, valutato dai sanitari e poi posizionato su una barella e portato sul sentiero, per il recupero con il verricello e il successivo trasporto in ospedale con l’elicottero.

