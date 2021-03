(Foto by Fronzi)

Una fase dei soccorsi (Foto by Fronzi)

Scivola su una lastra di ghiaccio

Escursionista muore sul monte Alben Tragico incidente in montagna mercoledì 3 marzo poco dopo le 8. L’allarme lanciato dall’amico.

Il Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica (stazione di Oltre il Colle), l’elisoccorso di Bergamo e il nucleo Saf dei vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti mercoledì mattina a Oneta, per un tragico incidente sul monte Alben. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 56 anni, poco dopo le 8, sarebbe scivolato su una lastra di ghiaccio durante un’escursione. L’amico che era con lui ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: fatali i traumi riportati nella caduta di circa 200 metri. La salma è stata recuperata dall’elicottero con il verricello e trasportata a Clusone. Informati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

