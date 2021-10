(Foto by Archivio)

Scivola sul Pizzo Redorta, alpinista di 54 anni ferito: recuperato con l’elicottero Intervento nella mattinata di domenica 24 ottobre in Alta Val Seriana.

Intervento di soccorso nella mattinata di domenica 24 ottobre sul Pizzo Redorta, in Alta Val Seriana. Ancora da accertare con precisione le cause e la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, un alpinista bergamasco di 54 anni è scivolato ed è rimasto ferito. L’allarme è scattato verso le 10,20, con l’attivazione dell’elisoccorso, del Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica (stazione di Valbondione) e dei carabinieri della compagnia di Clusone. L’uomo è stato recuperato e portato in «codice giallo» (media gravità) all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

