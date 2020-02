Scivola sul sentiero verso il Curò

Volo di 30 metri, soccorso in elicottero Incidente in montagna nella mattinata di domenica 23 febbraio. Il giovane è stato recuperato e trasportato in ospedale in codice rosso.

È caduto per una trentina di metri mentre percorreva il sentiero verso il Curò con altri due compagni. Nella mattinata di domenica 23 febbraio a Valbondione sono entrate in azione le squadre del Soccorso alpino e l’elisoccorso di Bergamo per soccorrere un escursionista. Il ferito ha riportato traumi in diverse parti del corpo e, una volta recuperato dal dirupo, è stato trasportato in volo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è arrivato in codice rosso. L’incidente in montagna si è verificato verso le 11,30. Secondo le prime informazioni raccolte, i tre escursionisti – arrivati in Val Seriana dalla Bassa Bergamasca – stavano salendo verso il rifugio Antonio Curò e hanno preso la via panoramica «Tagliamento». Uno di loro è scivolato ed è caduto, i due amici hanno dato l’allarme e sono intervenuti il Soccorso alpino e l’elisoccorso.

