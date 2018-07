Galleria del Dosso, schianto tra tre auto

Lunghe code sulla superstrada Traffico in tilt in Valle Seriana per un incidente avvenuto intorno alle 17 di domenica 15 luglio all’altezza di Albino: coinvolte cinque persone.

Code in direzione Bergamo per chi rientra dalla Valle Seriana per un incidente alla Galleria del Dosso sulla superstrada all’altezza di Albino. L’impatto tra più veicoli è avvenuto intorno alle 17 di domenica 15 luglio: sul posto sono in corso i soccorsi con tre ambulanze, i Vigili del fuoco di Gazzaniga e il Comando provinciale di Bergamo. Dalle prime informazioni sembrerebbero coinvolte cinque persone ma non ci sarebbero feriti gravi.

