Scritte no vax nella notte ad Albino: raid con spray rosso anche sulle auto

Nuove scritte no vax in spray rosso sono apparse nella notte tra l’1 e il 2 marzo ad Albino : dopo il raid vandalico al punto vaccinale dello scorso 8 febbraio, stanotte è stato preso di mira l’edificio di viale Stazione, sede del Presst di Albino (Azienda socio sanitaria territoriale Bergamo Est) in cui si trovano gli uffici, la guardia medica, qualche ambulatorio e lo spazio veterinario di Ats in media Valle Seriana.