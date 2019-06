Selvino, dopo 37 anni addio Minimarcia

Quest’anno si trasferirà a Clusone La partecipatissima manifestazione, in programma per il 21 luglio, sarà dedicata all’Atalanta, in ritiro pre-campionato nel capoluogo dell’alta Valle Seriana.

La Minimarcia si veste quest’anno dei colori della Dea, ma c’è molto di più. Interamente dedicata all’Atalanta, darà appuntamento il prossimo 21 luglio non più a Selvino, dove per 37 edizioni (dal 1984) ha richiamato ogni anno migliaia di bambini con le loro famiglie, bensì a Clusone, al seguito della squadra di mister Gasperini. Nerazzurri che – debutto anche questo – da Rovetta si trasferiscono quest’anno per il loro ritiro pre campionato nel capoluogo dell’alta Valle Seriana. Naturalmente le polemiche non mancano.

