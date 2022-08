Selvino premia i villeggianti storici: 40 anni sull’altopiano

Si avvicina la fine dell’estate e sull’Altopiano, a distanza di quasi 30 anni, torna la giornata dedicata al «Premio fedeltà al villeggiante». Angelo Bertocchi saluterà la bella stagione e il mese di agosto premiando i turisti che da più di 40 anni frequentano l’Altopiano di Selvino e Aviatico. L’appuntamento sarà a cura dell’Agenzia Umile della famiglia Bertocchi e sarà patrocinato dai Comuni di Selvino e di Aviatico : sabato 27 agosto alle 16.30 la sala congressi del Comune selvinese ospiterà la cerimonia di premiazione. La manifestazione ritorna dopo l’ultimo precedente del 1996: inizialmente prevista già nel 2020, è stata rinviata per la pandemia e sono stati numerosi i villeggianti che hanno compilato il format d’iscrizione per poter concorrere all’ambito premio.

Memorie selvinesi

La fedeltà dei villeggianti all’Altopiano non sarà l’unico tema di un pomeriggio che regalerà mille emozioni a chi ha permesso di fare conoscere oltre i confini nazionali il nome di Selvino e di Aviatico . Saranno quattro i premi speciali alla memoria, che l’Agenzia Umile donerà alle famiglie di selvinesi che hanno fatto la storia dell’intera zona . Saranno premiati i familiari di Mario Grigis, grande maestro di sci che con la sua esperienza ha permesso di creare il rifugio del monte Poieto , luogo che negli anni d’oro ha ospitato vip del mondo dello sport e dello spettacolo e sfide di Coppa Europa di sci. Il premio alla memoria d i Louis Grigis è dovuto al suo ruolo di pioniere del turismo a Selvino, così come Albino Camozzi, albergatore, ristoratore, organizzatore di eventi e presidente del Calcio Selvino e Giancarlo Acerbis, presidente del gruppo di solidarietà «Noi per loro» . Non mancherà un premio alla memoria di Antonia Acerbis, mamma di Lara, Barbara e Marcellino Magoni, che insieme al marito Luigi «Marcellino» Magoni hanno reso grande il nome di Selvino grazie alla loro attività ricettiva e promozionale .

In cinquemila alla Minimarcia

Rimanendo in tema di sport un premio speciale verrà dato nelle mani di Margherita Sonzogni, mamma di Paola, Livio, Oscar, Sonia e Francesca famiglia di grandi sportivi: il premio è dedicato allo sforzo fatto in quegli anni insieme al compianto marito Franco per fare crescere i loro ragazzi nella pratica sportiva. «Contiamo di chiudere i nostri eventi nel miglior modo possibile – spiega Angelo Bertocchi -. Sono soddisfatto di come è andata questa estate e della partecipazione della gente alle nostre iniziative. La Minimarcia ha portato più di cinquemila persone sull’Altopiano colorando nuovamente le vie della nostra cittadina: un plauso anche alla quasi totalità di negozi selvinesi che hanno partecipato alle nostre iniziative per l’estate con Berto».