Selvino, si va a spasso con i lupi

La camminata sul monte Purito Appuntamento da non perdere venerdì 17 agosto a Selvino con l’11esima edizione di «A spasso coi lupi».

Appuntamento da non perdere venerdì 17 agosto a Selvino con l’11esima edizione di «A spasso coi lupi»: la camminata sul monte Purito con i cani lupi cecoslovacchi. Sarà, come sempre, un’occasione unica per trascorrere un’emozionante serata in compagnia dei meravigliosi esemplari, dall’inimitabile fedeltà, diligenza e bontà.

Si tratta di un incrocio tra pastori tedeschi da lavoro e lupi dei Carpazi, nato da un esperimento che ha avuto origine nel 1958.

La serata, ideata e organizzata, come sempre, da Angelo Bertocchi, con la preziosa presenza di Simonetta e Flavio, fondatori dall’associazione di allevamento «Spirito Libero» (costante di tutte le 11 le edizioni); di «Berto il Castoro» (Mascotte dell’evento e di tutta Selvino), oltre agli «Amici di Berto» con la partecipazione ed il sostegno logistico della «Selvino Sport».

A tutti gli iscritti verrà consegnata una lampada multifunzionale, che illuminerà il percorso: un gadget luccicante che risulterà straordinario agli occhi dei bambini. Le iscrizioni sono già aperte, presso la casa di Berto, in Corso Monte Rosa 46 a Selvino, vicino all’ «Immobiliare Umile»; sarà possibile iscriversi fino al momento della partenza, sino ad esaurimento scorte.

Potrete ammirare, accarezzare e fotografare i lupi già dalle ore 18:00 al Monte Purito. Seguirà animazione con canti e balli per bambini a cura di Njoy events fino al calare della notte, dove i partecipanti cominceranno la propria avventura, partendo dai piedi del monte e iniziando a compiere il percorso tra prati e boschi per giungere alla cima a 1200 metri.

Si raggiungerà prima l’area del Parco Avventura, dove avverranno sorprese e un momento di ristoro per tutti, per poi proseguire fino al pianoro del monte, dove ci si radunerà attorno a un grande falò e si potrà assistere a racconti di storie, di lupi e montagne oltre ad un emozionante spettacolo col fuoco.

Questo evento è sempre stato motivo di orgoglio per Selvino, dà la possibilità di vivere un’esperienza unica per grandi e piccoli. È una serata che trasmette l’amore e il rispetto per la natura e gli animali, condividendo momenti ed emozioni. Viviamo in un periodo storico in cui assistiamo spesso a notizie di cani abbandonati e maltrattati; eventi come questo danno un piccolo contributo nel trasmettere il rispetto e l’amore che questi splendidi animali meritano. Stare in compagnia di creature così uniche, in una location così suggestiva, rende l’evento affascinante per gli adulti e magico per i bambini. La camminata è di media difficoltà e si richiede un abbigliamento ed un comportamento adeguato all’ambiente montano.

