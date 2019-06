Serve una bici speciale come lei

Al via la raccolta fondi per Agnese La giovanissima Agnese Romelli, 18 anni di Clusone, è tornata in pista dopo l’incidente di un anno fa. Per gareggiare però serve una bici speciale.

Una bici speciale come lei: è quella che serve ad Agnese Romelli, 18 anni, la giovanissima ciclista di Clusone che l’anno scorso (il 9 maggio 2018) è rimasta vittima di un incidente stradale che le ha causato l’amputazione di un avambraccio. Con grinta e determinazione Agnese ha superato lo choc dell’incidente e si è impegnata nella riabilitazione: ora frequenta l’Isiss Valle Seriana di Gazzaniga ed è tornata ad allenarsi e a gareggiare.

Agnese oggi è ritornata in pista e gareggia con il Team Equa (Pavia) con una bici su strada che la penalizza molto . È per questo che spera di poter essere più competitiva nelle crono con una bici da cronometro adatta a lei. Ha lanciato una raccolta fondi, «Una bici speciale per Agnese», insieme al suo team e serve l’aiuto di tutti.

Chi vuole contribuire può mettersi in contatto con il referente del Team Equa: ercole@teamequa.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA