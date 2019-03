Si sente male a Nembro

Malore all’impianto sportivo Saletti di Nembro: un uomo di 81 anni è in gravi condizioni. Non si conoscono le cause del malessere, probabilmente si tratta di un arresto cardiaco. Il fatto è avvenuto intorno alle 14.30 di domenica 3 marzo. Sul posto due ambulanze e una auto medica. Le condizioni dell’uomo paiono critiche.

