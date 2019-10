Si sente male in Presolana

Grave 56enne, arriva l’elisoccorso -Video Medici in azione in alta Val Seriana sabato 26 ottobre alle 10.30.

Si è accasciato a terra verso le 10.20 di sabato 26 ottobre molto presumibilmente per un attacco cardiaco, il 56enne che è stato soccorso con l’elicottero in Presolana sul sentiero tra bivacco città di Clusone e cappella Savina. Sul posto è arrivato anche il Soccorso Alpino che ha praticato il massaggio cardiaco all’uomo. Dopo i tentativi di rianimarlo è stato caricato con il verricello sull’elicottero per la corsa in ospedale. Le condizioni dell’uomo sarebbe molto gravi.

Ecco l’intervento dell’elisoccorso

