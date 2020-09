Si sente male in vacanza a Clusone

Muore un 52enne del Varesotto L’allarme è scattato poco prima delle 22 di domenica 6 settembre: l’uomo, di 52 anni, è deceduto probabilmente per un arresto cardiaco.

Si è sentito male, probabilmente per un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo. Nella serata di domenica 6 settembre, poco prima delle 22, un uomo di 52 anni ha avuto un malore a Clusone, in località Fiorine. Immediati i soccorsi, sono sopraggiunti un’ambulanza, l’auto medica ed è stato allertato anche l’elicottero del 118 di Brescia.

I soccorritori hanno tentato in tutti i modi di rianimare l’uomo, un villeggiante residente nella zona del Varesotto, ma il 52enne è deceduto. L’uomo era in villeggiatura nel campeggio che si trova a Fiorine: il malore di origine cardiaca non gli ha dato scampo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA