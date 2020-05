Siro, bloccato in India dal 12 marzo

Arriva il visto, vicino il ritorno a Casnigo Il 58enne di Casnigo che ha anche problemi di udito era stato isolato nel paese asiatico. Ora grazie anche all’interessamento dell’onorevole Daniele Belotti ha ottenuto il visto e il suo ritorno potrebbe essere vicino.

«La pratica di rilascio del visto, è andata a buon fine». Così Siro Rossi comunicata la notizia positiva all’onorevole Daniele Belotti. in un messaggio. «Devo ringraziare molto anche il Consolato di Calcutta che veramente si è adoperato senza sosta nella buona riuscita di questa pratica che si stava aggrovigliando su se stessa». Il 58enne di Casnigo si era recato in India per un viaggio di piacere e a causa dell’emergenza covid era rimasto isolato e bloccato dal 12 marzo.

