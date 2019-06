Soccorsi in azione in Val Vertova

L’allarme per due ragazze di 17 anni Il recupero di una delle due giovani con l’Elisoccorso. L’intervento lungo il sentiero in Val Vertova che porta al bivacco Testa.

I Vigili del fuoco di Gazzaniga e di Clusone, il Soccorso alpino di Gazzaniga e i Carabinieri di Gandino sono stati impegnati nel pomeriggio di venerdì 14 giugno nel recupero di due ragazzine di 17 anni in pericolo sul sentiero 527 che dalla Val Vertova va al bivacco Dante Testa. Le operazioni di soccorso sono partite alle 15.30 e si sono concluse felicemente intorno alle 18. Le due ragazze sono state raggiunte lungo il sentiero in una zona impervia: una delle ragazze è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII dopo il recupero con l’Elisoccorso e, per fortuna, se l’è cavata con la lussazione di una caviglia.

