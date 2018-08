Stava passeggiando sulla ciclabile

Vertova, malore per un 51enne: grave Un vertovese di 51 anni è stato colto da malore martedì mattina mentre stava camminando sulla pista ciclabile in località Somnés, in paese.

L’uomo è stato visto accasciarsi a terra da alcune persone che stavano percorrendo lo stesso tratto e che hanno tentato di prestargli i primi soccorsi, lanciando nel frattempo l’allarme al 118.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Verde di Colzate e l’elisoccorso atterrato vicino alla sede della Croce Verde in viale Lombardia. Dopo le operazioni di rianimazione, l’autolettiga ha trasportato l’uomo, che non aveva ripreso conoscenza, all’elicottero che lo ha trasferito in volo al Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche. L’uomo si trova ricoverato in terapia intensiva.

