Tamponamento tra auto a Casnigo

Lunghe code in Valle Seriana Pomeriggio in coda per molti automobilisti diretti in Valle Seriana. Un tamponamento tra due auto a Casnigo ha costretto le forze dell’ordine a chiudere una corsia. Il senso unico alternato ha mandato il traffico in tilt.

L’incidente non ha causato feriti gravi: un 62enne è stato assistito dal personale medico di un’ambulanza della croce verde di Colzate. Il tamponamento è avvenuto in via Serio, a Casnigo, intorno alle 16.30. Lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA